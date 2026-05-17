Time Out dice

Al lado de la plaza Madres de la Plaza de Mayo hay un establecimiento de barrio, a medio camino entre restaurante y tienda de productos gourmet. Para comer, ofrecen producto de calidad en forma de tapas clásicas (bravas, croquetas, anchoas del Cantábrico, lacón, etc.), arroces bien suculentos (del senyoret, negro, con habitas y calamarcitos, con vieira, etc.) y parrilla vasca, tanto de carne (entrecot, entraña, conejo, etc.) como de pescado (pulpo, lubina, atún, etc.). Los postres son siempre caseros (flan de huevo, brownie de Oreo, tarta de queso, etc.). Para llevar a casa, encontraréis mieles, mermeladas, chocolates, salsas, conservas, embutidos ibéricos de Guijuelo, quesos, pasta italiana y una buena bodega. Todo ello, seleccionado con mucho gusto