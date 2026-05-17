Time Out dice

Era un bar de barrio capitaneado por dos hermanas encantadoras que lograron convertirlo en el punto de encuentro para la hora del vermut de muchos vecinos durante casi una década. El relevo llegó con acento argentino. Noelia y Lorena Riorda, también hermanas, siguen sirviendo buenos cafés, desayunos, bocadillos y vermuts. Las cañas, las copas de vino y los vermuts ahora pueden acompañarse de pintxos, tostadas y algún platillo para compartir. Atención a todos los planchados y, en especial, al de gilda: anchoas, aceitunas y guindilla bien picada, con queso Havarti y mostaza en grano. El pan es de Pans Creatius, el obrador de Daniel Jordà, que son vecinos del barrio. Los postres son caseros y de raíz argentina (alfajores, chocotorta, etc.).