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  1. Cruïlla al Punt (Nou Barris)
    Scott Chasserot | Cruïlla al Punt (Nou Barris)
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Cruïlla al Punt

  • Restaurantes
  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Detrás de este bar restaurante de barrio hay una escuela de nuevas oportunidades para los jóvenes de Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana que no se han graduado de la ESO. La gestiona la Plataforma d'Educació Social Cruïlla y se inauguró en 2018. De esta cocina salen platos tan maravillosos como el buñuelo de sardina ahumada y mayonesa de alcaparra, la fideuá con alioli de zanahoria y la cazoleta de crema de kiwi y mascarpone. Almuerzos, bocadillo del día, menú de mediodía por 11,40 € y mucho sentimiento de red y comunidad. Que no os extrañe nada si la próxima Ruscalleda o Adrià salen de aquí, de Nou Barris. Quedáis avisados.

Detalles

Dirección
Avinguda d'Escolapi Càncer, 4
Barcelona
08033
Transporte
Torré Baró (M:L11)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. a vi. de 9 h a 16 h
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