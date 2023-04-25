Time Out dice

Detrás de este bar restaurante de barrio hay una escuela de nuevas oportunidades para los jóvenes de Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana que no se han graduado de la ESO. La gestiona la Plataforma d'Educació Social Cruïlla y se inauguró en 2018. De esta cocina salen platos tan maravillosos como el buñuelo de sardina ahumada y mayonesa de alcaparra, la fideuá con alioli de zanahoria y la cazoleta de crema de kiwi y mascarpone. Almuerzos, bocadillo del día, menú de mediodía por 11,40 € y mucho sentimiento de red y comunidad. Que no os extrañe nada si la próxima Ruscalleda o Adrià salen de aquí, de Nou Barris. Quedáis avisados.