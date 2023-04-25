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  1. La Columna (Nou Barris)
    Scott Chasserot | La Columna (Nou Barris)
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La Columna

  • Restaurantes
  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Nou Barris 'aka' Nou Birras. En La Columna tienen unas cuántas, de cervezas, y muchas son belgas. Eva, la ama, es fan y quiere que las saboreéis acompañadas de los platillos que prepara su pareja; torreznos, croquetas, bomba de bacalao, hummus de berenjena, huevos, 'hamburguesitas' de pez y también montaditos. La carta es más bien corta, pero incluyen sorpresas según el mercado del barrio y la temporada del calendario. ¡Ep, que son platillos, eh! Si váis famélicos es probable que no salgáis saciados si no pedís unas cuántas raciones. El local es pequeño, acogedor y sin pretensiones. El trato no puede ser ni más familiar ni más amable.

Detalles

Dirección
Carrer del Pintor Mir, 13
Barcelona
08031
Transporte
Vilapicina (M:L5)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. a ju. de 13 h a 16 h y de 20 h a 23 h, vi. y sá. de 13 h a 16 h y de 20 h a 00 h, do. de 13 h a 16 h
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