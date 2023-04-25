Time Out dice

Nou Barris 'aka' Nou Birras. En La Columna tienen unas cuántas, de cervezas, y muchas son belgas. Eva, la ama, es fan y quiere que las saboreéis acompañadas de los platillos que prepara su pareja; torreznos, croquetas, bomba de bacalao, hummus de berenjena, huevos, 'hamburguesitas' de pez y también montaditos. La carta es más bien corta, pero incluyen sorpresas según el mercado del barrio y la temporada del calendario. ¡Ep, que son platillos, eh! Si váis famélicos es probable que no salgáis saciados si no pedís unas cuántas raciones. El local es pequeño, acogedor y sin pretensiones. El trato no puede ser ni más familiar ni más amable.