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Barcelona

Vermut i tapa de La Bodegueta d'en Miquel
Foto: La Bodegueta d'en Miquel | La Bodegueta d'en Miquel

Reseña

La Bodegueta d'en Miquel

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Esta bodega –que abrió hace 50 años– todavía conserva la estética original: toneles de vino, nevera de madera, botellas y cajas de cerveza por todas partes... La Bodegueta d'en Miquel tiene unos ventanales muy grandes de cara a la plaza que dejan entrar mucha luz que da vida al bar. A pesar de que de vida ya tiene, ¡y mucha! Los jubilados de Nou Barris todavía van a comprar el vino y a charlar. Para comer no solo hay olivas, berberechos, mejillones en conserva y patatas de bolsa. Se nota que quién lo regenta es del morro fino. También encontraréis cecina de León y brocheta de torta del Casar. Buenas conservas, croquetas, quesos y embutidos que recogen mucha gente a la hora del vermut.

Detalles

Dirección
Plaça dels Jardins d'Alfàbia, 3
Nou Barris
Barcelona
08016
Transporte
Llucmajor (M: L4)
Horas de apertura
Ma. de 10 h a 14 h y de 15.30 h a 21 h, mi. a vi. de 10 h a 14 h y de 17.30 h a 21 h, sá. y do. de 10 h a 15 h
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