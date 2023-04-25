Time Out dice

Esta bodega –que abrió hace 50 años– todavía conserva la estética original: toneles de vino, nevera de madera, botellas y cajas de cerveza por todas partes... La Bodegueta d'en Miquel tiene unos ventanales muy grandes de cara a la plaza que dejan entrar mucha luz que da vida al bar. A pesar de que de vida ya tiene, ¡y mucha! Los jubilados de Nou Barris todavía van a comprar el vino y a charlar. Para comer no solo hay olivas, berberechos, mejillones en conserva y patatas de bolsa. Se nota que quién lo regenta es del morro fino. También encontraréis cecina de León y brocheta de torta del Casar. Buenas conservas, croquetas, quesos y embutidos que recogen mucha gente a la hora del vermut.