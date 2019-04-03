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Barcelona

L'Hostalet

  • Restaurantes
Escrito por Albert & Dúnia Riera
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Cocina casera sencilla para satisfacer con una relación calidad y precio insuperable. Es uno de los restaurantes de referencia de Nou Barris por su oferta variada de carta y por un menú de mediodía que atrae a muchos trabajadores. Y se necesitan restaurantes así. Sin pretensiones, bueno y barato. Los ejemplos son infinitos porque el menú va cambiando regularmente en función de los productos de temporada: ensalada de xató, salteado de setas con butifarra, fideos arrossejats, confit de pato, chipirones a la andaluza con salsa de gambas, merluza con ajo quemado y arroz de setas, filete de lubina a la plancha con cremoso de pistachos... Comida de casa con un trato inmejorable. ¿Qué más se puede pedir?

Detalles

Dirección
Carrer de les Borges Blanques, 20
Barcelona
08016
Transporte
M: Vía Júlia (L4)
Precio
15 €
Horas de apertura
Dg., dt., dm. i dj. de 13 a 16h. Dv. i ds. de 13 a 16h i de 21 a 23.30h. Dl. tancat.
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