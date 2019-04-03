L'Hostalet

Cocina casera sencilla para satisfacer con una relación calidad y precio insuperable. Es uno de los restaurantes de referencia de Nou Barris por su oferta variada de carta y por un menú de mediodía que atrae a muchos trabajadores. Y se necesitan restaurantes así. Sin pretensiones, bueno y barato. Los ejemplos son infinitos porque el menú va cambiando regularmente en función de los productos de temporada: ensalada de xató, salteado de setas con butifarra, fideos arrossejats, confit de pato, chipirones a la andaluza con salsa de gambas, merluza con ajo quemado y arroz de setas, filete de lubina a la plancha con cremoso de pistachos... Comida de casa con un trato inmejorable. ¿Qué más se puede pedir?