Time Out dice

La gente de Nou Barris sabe muy bien que hay vida gastromarítima más allá de la Barceloneta. Ellos ya hace tiempo que van a Casa Angelita para disfrutar de tapas de mar y de arroces y mariscadas antológicas. Todo hecho con producto fresquísimo. Los arroces con más tirada entre los feligreses son el caldoso con bogavante y el negro con calamarsets. De tapas triunfan los 'canyuts', los caracoles de punta y las 'tortillitas' gaditanas de camarones. La carta es más bien corta, pero las esperas son largas (especialmente los fines de semana). Los precios son más propios de la Barceloneta que no de Nou Barris. Ya se sabe, la calidad se paga.