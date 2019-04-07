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Barcelona

Reseña

Txapeldun

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Albert & Dúnia Riera
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Time Out dice

Es bueno saber ubicar una buena taberna vasca en cada barrio. En Nou Barris está el Txapeldun, que ya se ha convertido en un clásico con casi veinte años en activo. Si sois de compartir e ir haciendo, indudablemente lo mejor es apostar por la carta de tapas vascas, como las longanizas confitadas de Pamplona, los pimientos de Gernika y las croquetas de queso idiazabal. Las tapas de lonja (navajas, calamares, sepia ...) van aparte, como destacado, así como los huevos estrellados, las ensaladas y las croquetas de diferentes tipos. Muy recomendables son también las tartaletas. Ahora bien, si deseáis poner la directa, aquí sirven un lomo bajo de 700 gramos a la brasa con una maduración de 30 días.

Detalles

Dirección
Pg. de Fabra i Puig, 159
Nou Barris
Barcelona
08016
Transporte
Virrei Amat (M: L5)
Horas de apertura
De 12.30 a 24 h.
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