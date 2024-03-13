No debe confundirse con el espectáculo 'one-man band' de Vidal Gravalosa en el Eixample (aunque hay similitudes). La Forquilla de Nou Barris es un restaurante familiar con mucha mili a sus espaldas –abrieron en el 2000– y que ha evolucionado del menú y las tapas de batalla a una cocina original y de calidad, aplicada a la cosa diaria. Hacen un menú de mediodía excelente, donde campan, con alegría, la tradición catalana con la mexicana –os encontraréis, por ejemplo, un rabo de toro compartiendo cartel con unos tacos de 'birria'– y toques asiáticos (¡que buenos los boquerones rebozados con kimchi!). De noche, el potenciómetro gastro sube con platos creativos a precio asequible: ved el carpaccio de pies de cerdo con mayonesa de piparras.