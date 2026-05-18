La Cholita

Time Out dice

El nombre de este bar de esquina y su breve carta se encuentran. En Bolivia, una “chola” es una mujer mestiza, y la oferta de aquí también va de mezclas. Hacen cocina mediterránea de fusión con toques foráneos: berenjena asada con shiro-miso y virutas de queso de cabra Monte Enebro, calamarcitos a la andaluza con ralladura de lima, almejas variadas con leche de coco, brioche con brocheta de butifarra y morcilla a la brasa, alioli ahumado y cebolla crujiente. De postre, tarta de queso (cremosa, hecha con manchego y romero). Carta de vinos curiosa; déjate aconsejar por el personal, muy atento. El local es minúsculo y cuenta con pocas mesas en la terraza, por lo que reservar es imprescindible los fines de semana. Un Solete Repsol en Nou Barris.