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Barcelona

  1. La Cholita
    FOTO: Irene Fernández | La Cholita
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  2. La Cholita
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Reseña

La Cholita

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs
  • Crítica de Time Out
Escrito por Erica Aspas
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Time Out dice

El nombre de este bar de esquina y su breve carta se encuentran. En Bolivia, una “chola” es una mujer mestiza, y la oferta de aquí también va de mezclas. Hacen cocina mediterránea de fusión con toques foráneos: berenjena asada con shiro-miso y virutas de queso de cabra Monte Enebro, calamarcitos a la andaluza con ralladura de lima, almejas variadas con leche de coco, brioche con brocheta de butifarra y morcilla a la brasa, alioli ahumado y cebolla crujiente. De postre, tarta de queso (cremosa, hecha con manchego y romero). Carta de vinos curiosa; déjate aconsejar por el personal, muy atento. El local es minúsculo y cuenta con pocas mesas en la terraza, por lo que reservar es imprescindible los fines de semana. Un Solete Repsol en Nou Barris.

Detalles

Dirección
Felip II, 244
Barcelona
08016
Transporte
Virrei Amat (M: L5)
Horas de apertura
Mi., de 20 a 24 h. Ju. y Vi., de 13 a 16 h y de 20 a 24 h. Sá., de 12.30 a 16 h y de 20 a 24 h. Do., de 12.30 a 16 h y de 20 a 22 h
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