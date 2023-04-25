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Barcelona

Bar Navarro (Nou Barris)
Scott Chasserot | Bar Navarro (Nou Barris)

Reseña

Bar Navarro

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs
  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Tres generaciones de Eduardos Navarro pasaron por este bar de Nou Barris, que ahora regenta un matrimonio de origen chino que ha sabido mantener intacta la esencia del local. Si estuviera en Sant Antoni, por ejemplo, lo llenarían jóvenes barbudos y turistas, pero, como es en la Prosperitat, su fiel clientela está formada por trabajadores de la zona y vecinos. Neveras de madera, de las auténticas, estanterías con trofeos, sentimiento culé, bocadillos preparados al momento, tortillas gordas hechas con maestría, platos combinados y un trato próximo. Y un vino de la casa más que correcto a un precio imbatible.

Detalles

Dirección
Argullós, 76
Barcelona
08016
Transporte
Via Júlia (M: L4)
Precio
Horas de apertura
Lu. a sá. de 7 h a 23 h
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