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Barcelona

  1. La Esquinica
    ©Iván Moreno | La Esquinica
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  2. La Esquinica
    La Esquinica | La Esquinica
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  3. Las braves de la Esquinica
    Foto: La Esquinica | Las braves de la Esquinica
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Reseña

La Esquinica

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Tapicas con buena fama en esta taberna aragonesa, una de las referentes de Nou Barris. Como buenos maños, ¡aquí todo es ico! Destacan los chipironicos, los choquicos, el morrico fritico y toda el resto de fritos que lo petan fuerte. También los tigres (mejillones rebozados) o los pimientos del Padrón. Las patatas bravas merecen una mención aparte: aunque no son de las más sonadas de Barcelona, podrían entrar en más de un top 10 y son muy apreciadas y, sobre todo, recordadas por su alioli contundente. Los fines de semana el local está lleno como un huevo y es difícil conseguir una mesa. Tened en cuenta que no reservan pero sí dan tanda en la salica de espera.

Detalles

Dirección
Passeig de Fabra i Puig, 296
Nou Barris
Barcelona
08031
Transporte
Vilapicina (M: L5)
Precio
Horas de apertura
Ma. a sá. de 8 h a 00 h, do. de 8 h a 16 h
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