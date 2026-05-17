Time Out dice

Si la Wikipedia tuviera una entrada titulada 'bar de barrio', seguro que pondría como ejemplo el Centro de Via Júlia. Es un local esquinero y estrecho, con un diminuto semiprimer piso con cuatro mesitas y una terraza muy concurrida en los días soleados. En el interior, paredes alicatadas de aire antiguo, una banderita del Club de Futbol Montañesa, barra de acero inoxidable, taburetes, máquina de tabaco, cortadora de embutidos y un mostrador que exhibe las tapas del día: ensaladilla rusa, tortillas, albóndigas, rabo de toro estofado, habas a la catalana, etc. La estrella de la casa son los callos. Aquí todavía sirven una tapita gratuita con cada consumición y el trato es realmente familiar. Una joya.