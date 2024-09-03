Time Out dice

Originario del norte de China, el 'jianbing' es un desayuno callejero, típico y económico, similar a las crepas francesas. Se elabora con masa de harina de trigo y cereales, huevos, cebolletas, cilantro, sésamo, salsas (chili, hoisin, soja) y todo aquello que el cliente le quiera añadir; jamón, queso, lechuga, espinacas, brotas de soja, etc. Se prepara al momento y se sirve doblada a modo de encima para conservar la frescura de los ingredientes. El 'jianbing' ha dado la vuelta al mundo y ahora puede encontrarse en las principales ciudades del planeta. En Barcelona (y Sant Andreu), ​​también. La cocina del Xianhui Jie no para de las doce del mediodía hasta las once de la noche. Si os quedáis con hambre, cosa que dudamos, ofrecen dumplings, sopas y fideos. Tienen un segundo local en el Eixample Esquerre (Valencia, 196). Por cierto, 'xianhui jie' significa la chica amable.