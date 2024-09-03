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Barcelona

Reseña

Bar Crepería Xianhui Jie 2

3 de 5 estrellas
  • Restaurantes | China
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Originario del norte de China, el 'jianbing' es un desayuno callejero, típico y económico, similar a las crepas francesas. Se elabora con masa de harina de trigo y cereales, huevos, cebolletas, cilantro, sésamo, salsas (chili, hoisin, soja) y todo aquello que el cliente le quiera añadir; jamón, queso, lechuga, espinacas, brotas de soja, etc. Se prepara al momento y se sirve doblada a modo de encima para conservar la frescura de los ingredientes. El 'jianbing' ha dado la vuelta al mundo y ahora puede encontrarse en las principales ciudades del planeta. En Barcelona (y Sant Andreu), ​​también. La cocina del Xianhui Jie no para de las doce del mediodía hasta las once de la noche. Si os quedáis con hambre, cosa que dudamos, ofrecen dumplings, sopas y fideos. Tienen un segundo local en el Eixample Esquerre (Valencia, 196). Por cierto, 'xianhui jie' significa la chica amable.

Detalles

Dirección
Avinguda Meridiana, 307
Barcelona
Barcelona
08027
Transporte
La Sagrera (M: L1 i L5)
Precio
Horas de apertura
De lu. a do. de 12 a 23 h.
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