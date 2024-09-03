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Reseña
Originario del norte de China, el 'jianbing' es un desayuno callejero, típico y económico, similar a las crepas francesas. Se elabora con masa de harina de trigo y cereales, huevos, cebolletas, cilantro, sésamo, salsas (chili, hoisin, soja) y todo aquello que el cliente le quiera añadir; jamón, queso, lechuga, espinacas, brotas de soja, etc. Se prepara al momento y se sirve doblada a modo de encima para conservar la frescura de los ingredientes. El 'jianbing' ha dado la vuelta al mundo y ahora puede encontrarse en las principales ciudades del planeta. En Barcelona (y Sant Andreu), también. La cocina del Xianhui Jie no para de las doce del mediodía hasta las once de la noche. Si os quedáis con hambre, cosa que dudamos, ofrecen dumplings, sopas y fideos. Tienen un segundo local en el Eixample Esquerre (Valencia, 196). Por cierto, 'xianhui jie' significa la chica amable.
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