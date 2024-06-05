Time Out dice

El grupo Angelita, los dueños y señores de la cocina marinera de Nou Barris con restaurantes consolidadísimos como el Casa Angelita (Lorena, 20) y el Camarote (Nou Pins, 36), han traspasado las fronteras del distrito para abrir Cal Pesca, en Sant Andreu. Y aquí hacen lo que mejor saben hacer; tapas de tierra (bravas, pimientos de Pedró, croquetas) y mar (boquerones, cazón en adobo, chipirones), pescados, carnes y arroces (caldoso de bogavante, meloso de cangrejo, negro, del señorito). Si prefiere concentrarse en el marisco para compartir, tiene tres plataduras para dos personas; el cascarón (29.95 euros), el fritura (39,95 euros) y la bandeja (74,90 euros).