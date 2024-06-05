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Barcelona

Grupo Angelita
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Reseña

Cal Pesca

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Time Out dice

El grupo Angelita, los dueños y señores de la cocina marinera de Nou Barris con restaurantes consolidadísimos como el Casa Angelita (Lorena, 20) y el Camarote (Nou Pins, 36), han traspasado las fronteras del distrito para abrir Cal Pesca, en Sant Andreu. Y aquí hacen lo que mejor saben hacer; tapas de tierra (bravas, pimientos de Pedró, croquetas) y mar (boquerones, cazón en adobo, chipirones), pescados, carnes y arroces (caldoso de bogavante, meloso de cangrejo, negro, del señorito). Si prefiere concentrarse en el marisco para compartir, tiene tres plataduras para dos personas; el cascarón (29.95 euros), el fritura (39,95 euros) y la bandeja (74,90 euros).

Detalles

Dirección
Pg. de Fabra i Puig, 51
Barcelona
Barcelona
08030
Transporte
Fabra i Puig (M: L5)
Precio
€€
Horas de apertura
De ma. a ju. de 10 a 23. Vi. y sá. de 10 a 1 h. Do. de 10 a 18 h
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