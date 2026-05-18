Time Out dice

Elaboran los fideos de manera artesanal y cada día, y el caldo casero es un chup-chup de muchas horas y paciencia hecho con huesos de ternera, pollo y gallina. Solo con estas dos pistas ya os podéis hacer una idea de lo buenos que son los platos que sirven en este establecimiento. Podréis elegir entre siete tipos de fideos lamian según el grosor. Para graduar el nivel de picante, encontraréis salsas y condimentos encima de todas las mesas. Antes de lanzaros a la sopa, pedid algún platillo de entrante, como el huevo en té y soja, por ejemplo. Precios súper económicos: la opción más cara de la carta cuesta 10,95 euros. Tienen un segundo local en Badalona (Juli Galve Brusson, 20).