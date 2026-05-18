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Cholito Lindo
Foto: Cholito Lindo | Cholito Lindo

Cholito Lindo

  • Restaurantes | Peruana
  • Sant Andreu
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

¡Viva el maravilloso mundo de los sandwiches peruanos! Cholito Lindo va de eso. La especialidad es el bocadillo de chicharrón con pan francés, panceta, boniato y salsa criolla, acompañado de salsa picante uchucuta de ají amarillo y rocoto. Cuesta 8,50 euros; ¡es un regalo, es una delicia! Más opciones: bocadillos de lomo saltado, pollo, cerdo oriental, salchicha huachana y choripán, y un par de sándwiches, de milanesa y cerdo criollo.

También tienen bollería y pastelería del país. El mérito de esta mini cadena es que lo hacen todo ellos: desde el pan hasta las salsas.

Es del grupo Ceviche (La Turuleca, Rikos, Nikkei 103, Ceviche 103).

Dirección

Cholito Lindo Sant Andreu: Felip II, 134
Cholito Lindo Sant Antoni: Av. Paral·lel, 150
Cholito Lindo Eixample Dret: Cartagena, 285

Cómo llegar

Cholito Lindo Sant Andreu: Metro Congrés (L5) y La Sagrera (L1, L5)
Cholito Lindo Sant Antoni: Metro Poble Sec (L3)
Cholito Lindo Eixample Dret: Metro Sant Pau Dos de Maig (L5)

Contacto

Web: cholitolindo.com

Instagram: @cholitolindobcn

Detalles

Dirección
Felip II, 134
Barcelona
08027
Transporte
M: Congrés (L5) i La Sagrera (L1, L5)
Precio
Horas de apertura
De lu. a do. de 9 a 21 h
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