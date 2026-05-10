Time Out dice

Cyclic Beer Farm nació en 2016 en Barcelona de la mano de Alberto Coromina y Joshua Wheeler. Siete años más tarde, la química Cova García se incorporó al proyecto como tercera socia. Inspirados por las cervezas tradicionales belgas, y con más interés en las levaduras que en el lúpulo, se han especializado en cervezas artesanas de fermentación mixta elaboradas con una combinación propia de levaduras experimentales y bacterias.

Salvo tres referencias, todas sus cervezas siguen el calendario de temporada de hierbas, frutas y algunas verduras procedentes de un huerto familiar. El éxito de la cerveza también los llevó a adentrarse en el mundo de los vinos naturales. Desde julio de 2025, la oferta gastronómica corre a cargo de Antonia’s Burger.

Dirección

Coll, 37 (Sant Andreu)

Cómo llegar

Metro La Sagrera (L1, L5)

Horario

De martes a jueves de 18 a 24 h

Viernes y sábado de 18 a 1 h

Contacto

Teléfono: 93 139 77 60

Web: cyclicbeerfarm.com

Instagram: @cyclicbeerfarm