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Cyclic Beer Farm
Foto: Cyclic Beer Farm | Cyclic Beer Farm

Cyclic Beer Farm

  • Bares y pubs | Cervecerías
  • Sant Andreu
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Cyclic Beer Farm nació en 2016 en Barcelona de la mano de Alberto Coromina y Joshua Wheeler. Siete años más tarde, la química Cova García se incorporó al proyecto como tercera socia. Inspirados por las cervezas tradicionales belgas, y con más interés en las levaduras que en el lúpulo, se han especializado en cervezas artesanas de fermentación mixta elaboradas con una combinación propia de levaduras experimentales y bacterias.

Salvo tres referencias, todas sus cervezas siguen el calendario de temporada de hierbas, frutas y algunas verduras procedentes de un huerto familiar. El éxito de la cerveza también los llevó a adentrarse en el mundo de los vinos naturales. Desde julio de 2025, la oferta gastronómica corre a cargo de Antonia’s Burger.

Dirección

Coll, 37 (Sant Andreu)

Cómo llegar

Metro La Sagrera (L1, L5)

Horario

De martes a jueves de 18 a 24 h

Viernes y sábado de 18 a 1 h

Contacto

Teléfono: 93 139 77 60

Web: cyclicbeerfarm.com

Instagram: @cyclicbeerfarm

Detalles

Dirección
Coll, 37
Barcelona
08027
Transporte
M: La Sagrera (L1, L5)
Horas de apertura
De ma. a ju. de 18 a 24 h. Vi. y sá. de 18 a 1 h
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