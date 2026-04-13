Time Out dice

Abierto en 2009, Zim es una pequeña cueva-bar de vinos donde solo caben diez personas. Paredes de ladrillo con arcos, vigas de madera en el techo, poca iluminación y estanterías repletas de botellas de vino. Detrás de la barra está Francesc, un maestro de ceremonias profesional y discreto.

La carta líquida es breve: un puñado de tintos y blancos del país (de zonas consolidadas y otras más desconocidas) que casi se pueden contar con los dedos de la mano y que se sirven por copas, un cava y un vermut de Reus. Por cortesía de la casa, cada consumición se acompaña de una tostadita de sobrasada. La carta sólida también es corta: embutidos y quesos de la quesería La Seu, el establecimiento de al lado.

Dato importante: no aceptan pagos con tarjeta. La cuenta se hace a lápiz sobre el mármol de la barra. A pesar de estar en el Gòtic, la clientela es mayoritariamente local y, sobre todo, fiel. Si paseáis por las callejuelas detrás de la plaza Sant Jaume y veis un rótulo rojo y una puerta de hierro, deteneos: estáis justo delante de Zim. Entrad, no os arrepentiréis.

Dirección

Dagueria, 20 (Gòtic)

Cómo llegar

Metro Jaume I (L4)

Horario

De lunes a viernes, de 18 a 23 h