Time Out dice

La Viblioteca abrió en el 2008 en un local pequeñito de Gràcia. La acogida fue brutal y encontrar sitio a veces puede ser una misión casi imposible. Aquí encontraréis una amplia selección de más de 150 referencias de vinos nacionales, cuidadosamente seleccionados, y también una carta de vinos por copa que cambia mensualmente. No hay fogones, pero eso la oferta gastronómica se centra en la otra gran pasión de la jefa, los quesos. En la carta hay unos sesenta, todos elaborados con leche cruda y por pequeños productores nacionales y europeos; mayoritariamente de Francia, Italia y Suiza. Para redondear la oferta, foie gras, ensaladas, tartares y un espléndido bikini de trufa. Decoración blanca y de líneas puras, música jazz bien elegida. Ideal para ir con la pareja o en 'petit comité'. Es necesario reservar sí o sí.