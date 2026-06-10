Time Out dice

El cuarteto formado por los hermanos Amico —Marcos, Leo y Diego— y el italiano Simone Nizi llega a Gràcia tras haber regentado un local de bocadillos memorables en el Born, ya cerrado. Se trasladan con el icónico bocadillo de cebiche que les dio renombre y con la voluntad de ir más allá, proponiendo platillos francos, intensos y sin filtros, a menudo pasados por la brasa.

Hacen exactamente lo que les apetece, con una cocina que viaja por Japón, Perú, Italia o donde sople el viento, y que se concreta en platos como la gyoza rellena de panceta y anticucho con salsa de ají amarillo o la burrata rellena de cuatro quesos y cebolla caramelizada. Vinos mayoritariamente catalanes y algunos españoles, italianos, alemanes, griegos y argentinos.