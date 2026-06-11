Para hacer tapas, el vermut, una copita de vino natural o sentarse a la mesa; para comer por cuatro duros o con manteles finos; cocina tradicional o creativa... En Gràcia se come mucho y muy bien. Es uno de los barrios de Barcelona con mayor oferta gastronómica y, también, más cambiante. Las aperturas y los cierres de bodegas, bares y restaurantes van a la misma velocidad que los desahucios de viviendas por parte de los fondos buitre: rápido, muy rápido.

Nuestra selección

¿Vais al Verdi a ver una peli y buscáis un sitio para cenar después? ¿Queréis picar algo antes o después de ver una obra de teatro en el Lliure? Aquí tenéis una selección de los mejores locales de la vila para asegurar el tiro a la hora de coger el tenedor y el cuchillo. Es un barrio vivo, con plazas llenas de gente y terrazas donde siempre pasa algo. Tanto si os apetece un picoteo improvisado como una cena larga y tranquila, siempre encontraréis una opción cerca. Entre bodegas de toda la vida, locales modernos y cocinas de todo tipo, aquí podréis comer y beber bien a cualquier hora del día.

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