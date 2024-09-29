Pimpla Vins

Time Out dice

El equipo del Bemba Smash Burger de Gràcia se ha lanzado a la aventura de los vinos naturales. En la misma calle donde se encuentra la hamburguesería encontraréis el Pimpla. El nombre del local no engaña; es toda una invitación a beber hasta que la conciencia y el bolsillo digan 'basta'. Aplican la misma fórmula que los demás bares de la ciudad dedicados a la cultura vinícola sin sulfitos; quieren que disfrutéis de la bebida, sí, pero que también comáis algo. Para llenar el buche tenéis platillos para compartir como un maravilloso y sorprendente pan con mantequilla de miso, un efectivo 'vitello tonatto' con alcaparras, un delicado 'tiradito' de corbina con ponzu y algas o un original carpaccio de calabacín, menta y queso semicurado de vaca.