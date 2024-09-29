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Barcelona

Façana de Pimpla Vins
Foto: Pimpla Vins | Pimpla Vins

Reseña

Pimpla Vins

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El equipo del Bemba Smash Burger de Gràcia se ha lanzado a la aventura de los vinos naturales. En la misma calle donde se encuentra la hamburguesería encontraréis el Pimpla. El nombre del local no engaña; es toda una invitación a beber hasta que la conciencia y el bolsillo digan 'basta'. Aplican la misma fórmula que los demás bares de la ciudad dedicados a la cultura vinícola sin sulfitos; quieren que disfrutéis de la bebida, sí, pero que también comáis algo. Para llenar el buche tenéis platillos para compartir como un maravilloso y sorprendente pan con mantequilla de miso, un efectivo 'vitello tonatto' con alcaparras, un delicado 'tiradito' de corbina con ponzu y algas o un original carpaccio de calabacín, menta y queso semicurado de vaca.

Detalles

Dirección
Encarnació, 21
Barcelona
Barcelona
08012
Transporte
Joanic (M: L4)
Precio
€€
Horas de apertura
Ma., mi., ju. de 18 a 24 h. Vi. y sá. de 18 a 0.30 h.
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