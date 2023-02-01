Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

La Raposa
© Maria Dias | La Raposa

Reseña

La Raposa

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Escrito por Martí Sales
Publicidad

Time Out dice

23 de abril de 1983. En el plató de TVE, cuatro chicas aparecen cantando una canción que trastornó toda España. Eran las Vulpes y el tema, 'Me gusta ser una zorra'. 34 años después, con el mismo espíritu combativo, abrió La Raposa, que significa zorro, o zorra en castellano. Bajo el rótulo de bar vegano y una librería feminista encontrará un local luminoso y vivo.

El proyecto es potente: fruto de la amistad y el entusiasmo activista de tres vecinas del barrio, la arquitecta Alba, la cocinera Momo y la diseñadora Natalia, La Raposa nace como espacio polivalente de encuentro y cooperativa de trabajo para fomentar otra cultura de barrio, porque el Poble-sec está siendo arrasado porla moda de la tapa rápida del turista de paso.

Los pilares del proyecto son el bar vegetariano (croquetas, bravas, ensaladas, cremas, currys y pastas a precios populares), con alimentos de km 0 y ecológicos abastecidos por cooperativas agroalimentarias; la librería especializada en feminismo y transfeminismo, literatura infantil, fanzines, cocina vegetariana y antiespecista; y los talleres de pan, conservas de alimentos, de huerto urbano o de autoedición básica, siempre impartidos o coordinados por mujeres, lesbianas o trans.

Detalles

Dirección
Tapioles, 47
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
Poble-sec (L3)
Precio
Horas de apertura
Todos los días a la 13 h. De do. a mi. hasta las 20 h y de ju. a sá. hasta las 00 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.