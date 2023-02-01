Time Out dice

23 de abril de 1983. En el plató de TVE, cuatro chicas aparecen cantando una canción que trastornó toda España. Eran las Vulpes y el tema, 'Me gusta ser una zorra'. 34 años después, con el mismo espíritu combativo, abrió La Raposa, que significa zorro, o zorra en castellano. Bajo el rótulo de bar vegano y una librería feminista encontrará un local luminoso y vivo.



El proyecto es potente: fruto de la amistad y el entusiasmo activista de tres vecinas del barrio, la arquitecta Alba, la cocinera Momo y la diseñadora Natalia, La Raposa nace como espacio polivalente de encuentro y cooperativa de trabajo para fomentar otra cultura de barrio, porque el Poble-sec está siendo arrasado porla moda de la tapa rápida del turista de paso.



Los pilares del proyecto son el bar vegetariano (croquetas, bravas, ensaladas, cremas, currys y pastas a precios populares), con alimentos de km 0 y ecológicos abastecidos por cooperativas agroalimentarias; la librería especializada en feminismo y transfeminismo, literatura infantil, fanzines, cocina vegetariana y antiespecista; y los talleres de pan, conservas de alimentos, de huerto urbano o de autoedición básica, siempre impartidos o coordinados por mujeres, lesbianas o trans.