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Barcelona

  1. Can Lampazas
    Foto: Can Lampazas | Can Lampazas
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  2. Can Lampazas (Poble-sec)
    Scott Chasserot | Can Lampazas (Poble-sec)
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  3. Can Lampazas (Poble-sec)
    Scott Chasserot | Can Lampazas (Poble-sec)
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  4. Can Lampazas (Poble-sec)
    Scott Chasserot | Can Lampazas (Poble-sec)
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Reseña

Can Lampazas

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Un restaurante de cocina gallega que hacía falta en Barcelona. No porque no haya oferta en este sentido, sino porque es un buen punto en medio de saborear los manjares de una auténtica taberna gallega sin el ruido ni la incomodidad habitual de estos espacios. Las mesas y las sillas son cómodas, los camareros son atentos y se come francamente bien. Se define como pulpería, y el pulpo a la brasa no falla, ni guiso ni el clásico en 'feira'. Impresionan las ollas que tienen justo en la entrada para cocer el pulpo. No te decepcionará el lacón, los peces a la brasa, las croquetas y todo el resto de clásicos gallegos, además de una sopa bullabesa que resucita. Abren todos los días de la semana. En Poble Sec.

Detalles

Dirección
Av. del Paraŀlel, 159
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
M: Poble-sec
Precio
€€
Horas de apertura
Cada día de 13 a 23.30 h
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