Time Out dice

La familia Iborra se trasladó a Catalunya hace más de cincuenta años y su maleta cargaba con recetas ilicitanas. Pioneros en Barcelona en la importación de cocina valenciana, ya disponen de cuatro restaurantes donde se puede encontrar todo tipo de arroces impecables.

Tanto en la sede original del Paral·lel como en el resto, el plato estrella es el arroz negro de Elche con chipirones y alcachofas, un esclat de mar oscura y libidinosa, con verduras de sabores pretéritos, cortes de cefalópodos que chorrean gratitud y, el secreto, una base de arroz Bayo extra del Ebro, híbrido entre las variedades largo y bomba, que aporta consistencia y retiene el placer.