Time Out dice

David López y Javier San Vicente son los chefs y propietarios de la Taberna Noroeste. Entre ambos suman décadas de experiencia en grandes casas de la tapa fina, como el Tapas24 de Carles Abellan, y la altísima gastronomía del norte, como el Akelarre del Pedro Subijana. Y en su propia casa han optado por dejarse de florituras y tirar por la mejor cocina española, hacia el norte (López es de Galicia) y el oeste (San Vicente tiene orígenes de Salamanca). El resultado es una carta corta, de producto óptimo y puro espíritu hedonista, con platos interesantísimos como el lechal con milhojas de patata o las almejas gallegas con algas y pepino. En Poble Sec.