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  1. Taberna Noroeste (Poble-sec)
    Albert Miret Cabre | Taberna Noroeste (Poble-sec)
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  2. Taberna Noroeste
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Taberna Noroeste

  • Restaurantes
  • El Poble-sec
  • precio 3 de 4
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

David López y Javier San Vicente son los chefs y propietarios de la Taberna Noroeste. Entre ambos suman décadas de experiencia en grandes casas de la tapa fina, como el Tapas24 de Carles Abellan, y la altísima gastronomía del norte, como el Akelarre del Pedro Subijana. Y en su propia casa han optado por dejarse de florituras y tirar por la mejor cocina española, hacia el norte (López es de Galicia) y el oeste (San Vicente tiene orígenes de Salamanca). El resultado es una carta corta, de producto óptimo y puro espíritu hedonista, con platos interesantísimos como el lechal con milhojas de patata o las almejas gallegas con algas y pepino. En Poble Sec

Detalles

Dirección
Radas, 67
Poble-sec
Barcelona
08004
Precio
€€€
Horas de apertura
De ju. a lu. de 20 a 22 h. Vi., sá., y do. abren también de 14 a 16 h
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