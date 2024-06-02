Time Out dice

Después de funcionar varios años como un club de eventos gastronómicos efímeros, la troupe Tiberi ha abierto su local permanente. La propuesta gastronómica es de Fran Baixas (hija de restauradores, diseñadora gráfica y ex I+D de Mugaritz). El local es un cruce entre el hygge nórdico y el interiorismo barcelonés; sobriedad, calor y, si miráis al techo, sensación de estar dentro de una nube. La carta muta con las estaciones, pero tiene secciones fijas; cositas para picar (giles, chips, boquerones), bocadillos (el de pollo es el más ovacionado) y algunos platillos de verdura, carne y pescado. Para beber, vinos naturales. Abren de miércoles a domingo y sólo toman reservas para grupos de seis o más personas. Uno de los locales de moda de Barcelona.