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  1. Quirat
    Foto: Quirat | Quirat
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  2. Quirat (Poble-sec)
    Scott Chasserot | Quirat (Poble-sec)
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Reseña

Quirat

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Catalana
  • El Poble-sec
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Un restaurante de hotel de impacto: al frente está el chef Víctor Torres, que con Las Magnolias de Arbúcies fue el cocinero más joven de España en tener una estrella Michelin; en el 2018, apenas 25 años. Aquí, en Poble Sec, practica una cocina catalana de autor muy similar a la de ahí, basada en la excelencia del producto y la pureza de los sabores. Se abastecen de la huerta y fauna del Maresme y del Baix Llobregat en la medida de lo posible. En los dos menús degustación campan maravillas como un arroz con alpargatas y aletas de pollo, o un huevo de corral con guisante lágrima, butifarra negra y tripas de bacalao.

Detalles

Dirección
Av. de Rius i Taulet, 1-3
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
M: Espanya
Precio
€€€€
Horas de apertura
De ma. a sá. de 19.30 a 22 h
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