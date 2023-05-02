Time Out dice

Un restaurante de hotel de impacto: al frente está el chef Víctor Torres, que con Las Magnolias de Arbúcies fue el cocinero más joven de España en tener una estrella Michelin; en el 2018, apenas 25 años. Aquí, en Poble Sec, practica una cocina catalana de autor muy similar a la de ahí, basada en la excelencia del producto y la pureza de los sabores. Se abastecen de la huerta y fauna del Maresme y del Baix Llobregat en la medida de lo posible. En los dos menús degustación campan maravillas como un arroz con alpargatas y aletas de pollo, o un huevo de corral con guisante lágrima, butifarra negra y tripas de bacalao.