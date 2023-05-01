Time Out dice

La Tieta es apenas una barra de mármol rellena de buenos vinos, vermut y cañas bien tiradas, con una terraza encantadora en Poble Sec. En la carta de vinos no encontrarás nada clásico, se enamoran de un vino mallorquín y la semana siguiente pierden la cabeza por uno gallego. Este buen hacer lo encomiendan también a la comida; sin extraños experimentos, pero con creatividad, preparan cocina buena de toda la vida bien hecha. Por ejemplo, caldo y brocheta –taza de caldo y una brocheta con la carne de olla!– o caballa escabechada con cítricos. Dejaos sorprender por platillos como garbanzos con butifarra negra y truchas potentes. Coctelería clásica hecha con solvencia