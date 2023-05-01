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  1. La Tieta
    ©Ivan Giménez | La Tieta
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  2. La Tieta
    Foto: La Tieta | La Tieta
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Reseña

La Tieta

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Cervecerías
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

La Tieta es apenas una barra de mármol rellena de buenos vinos, vermut y cañas bien tiradas, con una terraza encantadora en Poble Sec. En la carta de vinos no encontrarás nada clásico, se enamoran de un vino mallorquín y la semana siguiente pierden la cabeza por uno gallego. Este buen hacer lo encomiendan también a la comida; sin extraños experimentos, pero con creatividad, preparan cocina buena de toda la vida bien hecha. Por ejemplo, caldo y brocheta –taza de caldo y una brocheta con la carne de olla!– o caballa escabechada con cítricos. Dejaos sorprender por platillos como garbanzos con butifarra negra y truchas potentes. Coctelería clásica hecha con solvencia

Detalles

Dirección
Blai, 1
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
Paral·lel (M: L2,L3)
Precio
Horas de apertura
De mié. a vie. de 18 a 23.30 h, sá. de 12 a 16 h y de 19 a 24h i do. de 12 a 17 h
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