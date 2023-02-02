Time Out dice

Esta fascinante guarida del Raval que parece estar parada en el tiempo todavía conserva mucha brillantez del pasado y ofrece un servicio de coctelería espectacular. Y si tenéis dudas sobre el atractivo del Boadas, repasad los cuadros de la pared y comprobaréis la cantidad indecente de actores, pintores, escritores y otras bestias de la bohemia que han bañado sus hígados a lo largo de los años. Boadas abrió en 1933 y significó la inauguración de la coctelería contemporánea en Barcelona y en España, como quien dice. Si fue lo suficientemente buena para abrevar a Vázquez Montalbán y Hemingway, por ejemplo, para ti también debería serlo.

En 2022 sigue más viva que nunca, destacada entre otros en la última edición de The World's 50 Best Bars. La compraron los propietarios de la estratosférica Sips, Simone Caporale y Marc Álvarez, para hacer algo muy concreto: dejarla exactamente igual: si no venís desde el 2005, veréis que no se ha movido ni un palillo (salvo que ahora hay un servicio de sala que acomoda al cliente).