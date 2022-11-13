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Barcelona

Arume
Foto: Ricard Martín | Arume
Foto: Ricard Martín

Los mejores bares y restaurantes del Raval

Cocina catalana y de todas partes, opciones económicas y para las grandes ocasiones. ¡La mejor cocina del Raval!

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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El Raval está lleno de bares y restaurantes y muchos de ellos son buenos. También hay trampas para despistados: no todo brilla. Abren, cierran, reabren, se recuperan algunos clásicos, otros desaparecen para siempre. Si conoces el barrio, ya tendrás tus restaurantes y bares favoritos. Nosotros también. En esta lista apostamos por clásicos de toda la vida y también por lugares que acaban de subir la persiana y ya nos han enamorado. Iremos repensando la selección que hemos hecho. Incluiremos algunos, quitaremos otros. Si consideras que falta alguno imprescindible o has hecho un descubrimiento que te apetece compartir con nosotros, puedes avisarnos en los comentarios de abajo e investigaremos.

NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Arume

  • Cocina creativa
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Arume
Arume
Foto: Ricard Martín

Más que cocina gallega contemporánea, Arume es un restaurante de gallegos que han viajado por todo el mapamundi. Lo que hacen –coger productos de la cocina gallega y el Atlántico y modernizarlos– es fácil de decir. Pero lo difícil es rehacer platos que de tan locales son universales, como por ejemplo un cebiche de corvina salvaje con leche de tigre, granada y emulsión de aguacate, y las vieiras con crema de maíz.

¿Cómo es comer en Arume? 

Comer aquí es una experiencia íntima: dos salones abigarrados en una casa del siglo XIX en el Raval, que traza un hilo de continuidad con grandes casas de comidas ya perdidas del barrio, como Can Lluís o Casa Leopoldo. También podéis confiar en los arroces de la carta, otra de sus especialidades: el arroz con pato, espuma de ajo asado y pimientos del Padrón es una visión personal y llena de sabor del tema, que combina la melosidad con un punto de grano clavado. Y por supuesto, os podéis lanzar a ciegas a cualquier plato de pulpo. La carta no es muy extensa, pero cada plato da diana. El comedor es puro Raval: el interiorismo es obra del propietario de la cercana coctelería Nevermore, antiguo escaparatista y diseñador de Vinçon, que consigue un elegancia sobria a base de retales diversos. 

Por cierto, el restaurante es en la casa en la que nació en 1939 un hijo de gallegos universal, el escritor Manuel Vázquez Montalbán, de quien no tenemos ninguna duda de que gozaría de lo lindo con esta visión del galleguismo ravalero de toma pan y moja. Una placa puesta en honor de Manuel Vázquez Montalbán en el año 2004 recuerda que uno de lo sgrandes de la literatura española del siglo XX nació en una de las calles más humildes de Barcelona, a un tiro de piedra de la plaza del Padró. 

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Bacaro

  • Italiana
  • Ciutat Vella
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bacaro
Bacaro

Una taberna veneciana que reivindica la cocina italiana más allá del binomio pasta (más salsa) y pizza. Porque... ¿sabéis que en la gastronomía italiana hay más vida? Al lado de la Boquería, Bacaro quiere demostrarlo. Es evidente que aquí los ingredientes están seleccionadísimos, no podría ser de otra forma: están a cuatro pasos del mercado. Sardinas 'in saor', un escabeche algo dulce: ¡una delicia! ¡Pulpitos 'alla Luciana', exquisitos! Lo mejor que podéis hacer para acompañarlo es serviros una copa de prosecco y charlar con su chef, un Marco Lecis que no para. Marco mismo o quizás el vino animará la comida, y uno u otro redondeará el placer de disfrutar de la maravillosa cocina veneciana con cara y ojos de este restaurante del Raval.

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Bar La Polla

  • Bares de tapas
  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bar La Polla
Bar La Polla
Foto: Ricard Martín

El Bar El Pollo pica piedra desde 2021 y se ha labrado la justa reputación de ser uno de los bares de tapas más sólidos de Barcelona. Y ahora tiene una hermana pequeña: el Bar La Polla está con puerta del Pollo, y tiene una vocación de barra pura y dura, con buena bebida y tapas frías, explica Aimar Córdoba, el propietario. Es en el corazón del Raval, donde estuvo el Bar Jarana, uno de esos pedazos del antiguo barrio Chino ya desaparecido.

La vocación fría es forzosa: solo tienen licencia C1, sin cocina caliente, por lo que tiran de su mejor repertorio de salazones, encurtidos, ensaladillas y tortillas. Con su inseparable jefe de cocina, Javier Sánchez, ha puesto en marcha una carta corta con embutido y pescados curados, escabeches, ensaladilla rusa, ensalada murciana (tomate en conserva, huevo y alcaparras) y boquerones en vinagre –con salsa de oliva gordal triturada con tela!–, que es para mojar pan. El bonito curado con piperrada es una delicia refrescante, y del lomo de cerdo curado te zamparías un kilo. Tiran la caña con destreza sobrenatural, y el repertorio de cócteles, corto y personal, está bien hecho, : un expreso martini con orujo de café, pisco sour, vermuts con Cynar... Es una esquina de bar con tradición: aquí bebieron durante 40 años los asistentes a La Paloma, y así seguirán, por suerte.

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Bar Makinavaja

  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bar Makinavaja
Bar Makinavaja

Un pedazo del barrio Chino concentrado en un pequeño bar ravalero. Leandro, su amo, abrió Makinavaja en la misma calle de las Carretas que le vio nacer, un bar dedicado a la memoria del dibujante de cómics Ivá ya su gran personaje Makinavaja, un ladrón de buen corazón. Alto y gordo como un San Pablo, emprendedor noctámbulo y anarquista, Leandro se conoce el Raval de arriba abajo y es una especie de patriarca tipo. Buenas tapas: la salsa de sus bravas es fantástica; las bombas, buenísimas. Maki es un lugar con calor y música popular, un refugio familiar donde los parroquianos son gente del Raval de toda la vida y donde todo el mundo es bienvenido. Patrimonio bareloneso.

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Bar Manifest

  • Bares de vinos
  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bar Manifest
Bar Manifest
Foto: Bar Manifest

¿De quién es?

Eric Juslen, Kaisla Laranta y Tomson Tukiainen son tres jóvenes finlandeses afincados en Barcelona que comparten una pasión: los vinos naturales. Tras recorrer Europa con sus pop-ups y probar suerte en distintos locales de Barcelona, encontraron el lugar perfecto en un antiguo pub irlandés del Raval, justo al lado del Bar Cañete. El resultado es Manifest, un espacio que combina vinos naturales, comida original y un ambiente imprevisible donde cualquier cosa puede suceder. Amantes del vino natural y la diversión sin reglas estrictas; este es vuestro bar.

¿Qué se bebe?

Las estanterías rebosan botellas de naturales de Cataluña, España, Italia, Hungría y, sobre todo, de Languedoc-Roussillon e IGP Côtes Catalanes. Lucas Bozzoli, sumiller francés, selecciona los vinos como si fueran para su propia casa: si le gustan allí, le gustan en el bar. Cada botella es una pequeña aventura para descubrir nuevas variedades y productores, con etiquetas que cambian constantemente y sorpresas que suelen terminar en brindis improvisados entre clientes.

¿Qué se come?

Gracias al chef Giacomo Hassan, de la Bodega Bonay, no hace falta beber con el estómago vacío. Su carta es juguetona y muy en su línea: una quincena de platos fáciles de compartir, desde ostras con leche de tigre hasta milanesas de setas con mayonesa picante. Uno de los favoritos es el hot dog de pulpo: crujiente, frito, con kimchi casero, mayonesa y pepino en vinagre, servido en pan de bollo. Creatividad y originalidad hasta el infinito.

¿Quién va?

La espontaneidad es la regla en Manifest. Antes de las 11.30 de la noche, el local tiene un ambiente más tranquilo; después, cualquier cosa puede pasar. Esto atrae a una mezcla ecléctica de jóvenes locales y expatriados con ganas de pasárselo en grande. Y vaya si lo hacen: ríen, conversan, brindan, ligan y bailan improvisadamente hasta tarde.

¿Cómo es?

Los chicos realizaron las reformas mínimas y necesarias y aprovecharon gran parte de la madera del antiguo pub irlandés. El local es amplio y acogedor, tiene barra generosa, mesas de distintos tamaños, un piano Chassaigne, objetos vintage, estanterías llenas de vinilos y un tocadiscos que nunca descansa. Si buscas intimidad, las mesas de la entrada son perfectas; si quieres cachondeo y movimiento, dirígete al fondo, donde la energía se siente desde el primer momento.

¿Y qué más?

Aquí se viene a disfrutar de buenos vinos naturales y buena música. Eric, melómano empedernido, tiene una colección de vinilos que haría caerte la mandíbula. Pero ojo: Manifest no es un club con programación fija de DJs ni un local Hi-Fi; es un bar donde la música suena siempre bien, sea del género que sea, creando el escenario perfecto para charlas, risas y descubrimientos gastronómicos. Sigue su Instagram para saber qué botellas naturales han pillado recientemente y qué pop-ups y colaboraciones organizan.

Dirección

Marquès de Barberà, 11 (Raval)

Cómo llegar

Metro: Liceu (L3) y Paral.lel (L2 y L3)

Horario

Martes, miércoles, jueves y domingo de 20 a 1 h.

Viernes y sábado de 20 a 2.30 h

Contacto

Teléfono: 670 761 075

Instagram: @bar.manifest

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Boadas Cocktails

  • Coctelerías
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Boadas Cocktails
Boadas Cocktails
© Boadas

Esta fascinante guarida que parece estar parada en el tiempo todavía conserva mucha brillantez del pasado y ofrece un servicio de coctelería espectacular. Y si tenéis dudas sobre el atractivo del Boadas, repasad los cuadros de la pared y comprobaréis la cantidad indecente de actores, pintores, escritores y otras bestias de la bohemia que han bañado sus hígados a lo largo de los años. Boadas abrió en 1933 y significó la inauguración de la coctelería contemporánea en Barcelona y en España, como quien dice. Si fue lo suficientemente buena para abrevar a Vázquez Montalbán y Hemingway, por ejemplo, para ti también debería serlo. En 2022 sigue más viva que nunca, destacada entre otros en la última edición de The World's 50 Best Bars. La compraron los propietarios de la estratosférica Sips, Simone Caporale y Marc Álvarez, para hacer algo muy concreto: dejarla exactamente igual: si no venís desde el 2005, veréis que no se ha movido ni un palillo (salvo que ahora hay un servicio de sala que acomoda al cliente).

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Buenavista Casa de Comidas

  • Catalana
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Buenavista Casa de Comidas
Buenavista Casa de Comidas
Foto: Casa de Comidas Buenavista

¿Qué es?

Un restaurante 'nuevo' en un emplazamiento histórico: abierto en 1918, el restaurante Buenavista fue uno de los lugares más de moda en el Raval y en toda Barcelona. Por lo que dicen las crónicas, los dos restaurantes más modernos y chic de principios del siglo XX eran Buenavista y 7 Portes. En los años 20, la parte más 'hot' de Barcelona era la que enlazaba el Paral·lel con Universitat, y Buenavista era una parada obligatoria. Durante los años 50 y 60, apostó por las influencias francesas –que era la cocina asiática de vanguardia de la época, para entendernos– y se convirtió en un clásico de banquetes, bodas y comuniones de altos vuelos (cerró a finales de los setenta, y los más veteranos recordaréis que a finales de los noventa aquí hubo un bazar de electrónica inmenso).

A finales de 2022 los propietarios del restaurante desde sus inicios, la familia Moraví, reabrió el Buenavista como Casa de Comidas Buenavista, con un coqueto hotel boutique anexo.

¿Qué se come?

Una carta asesorada por el chef Marc Roca (ex Zuberoa y Gaig), de cocina catalana y producto excelente que juega la carta del sofrito y la cuchara de verdad, sin postureo; nada de cebiches ni guiños en Japón (¡sólo uno!). Todo va de tapas, cuchara y brasa: aquí se come una cocina reconfortante y bien hecha, como una tortilla de bacalao al pil-pil tremenda, o un guiso de sepia con garbanzos donde notas la potencia del fumet de pescado y la melsa de la sepia en cada cucharada.

La carta de comidas y cenas se organiza en secciones: platos para compartir, verde y crudo, con tenedor y cuchara, brasa y postres de la casa. Además, ofrecen platos del día, una carta excelente de desayunos, otra con los platos diarios y otra para picar entre horas.

Los precios son muy razonables, sobre todo si se considera la calidad de las cocciones y el tamaño generoso de las raciones.

Opciones para grupos

Se puede elegir entre cuatro opciones: el menú M. Fortuny (44,5 euros), Nonell (60 euros), Rusiñol (76,5 euros) y Clavé (95 euros). Algunos incluyen aperitivos para compartir y otros son de degustación individual. El plato principal se selecciona entre carne o pescado, y también ofrecen la posibilidad de personalizar el menú de grupo.

El restaurante dispone además de tres salas privadas con capacidad para 12 y 26 personas, perfectas para reuniones, eventos empresariales y celebraciones.

El local y la clientela

Las credenciales barcelonesas son impecables, y la cocina y el servicio están a la altura del relato: bajo unas preciosas arcadas, turistas y locales –encontraréis a clientela mayor del barrio disfrutando y a turistas descubriendo el capipota. El espacio remite al noucentisme catalán y a una contemporaneidad sencilleza y pura en líneas. El comedor da a una terraza contigua a la plaza Goya.

Dirección

Ronda de Sant Antoni, 84 

Cómo llegar

Metro: Universitat (L1, L2) y Sant Antoni (L2)

Horarios

De lunes a domingo, de 7 a 24 h

Contacto

Teléfono: 93 490 90 90

Web: restaurantbuenavista.es

Instagram: @casadecomidasbuenavista

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Ca l'Estevet

  • Catalana
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ca l'Estevet
Ca l'Estevet
Foto: Irene Fernandez

La longevidad de un restaurante solo es motivo de alegría si se come bien. Y Ca l'Estevet, que se funde desde el año 1890, supera las expectativas. Propiedad de la familia Ros Cabot desde 2010, en Ca l'Estevet todo es limpio y pulido, y el servicio, joven y efectivo, de una amabilidad casera y eficacia de gastronómico. Todo el mundo se llena la boca con la cocina del chup-chup, pero hacer un capipota con pisto como el suyo –nada pesado, pero con todo el sabor y la densidad– no es fácil. Encontrarás platos perdidos en la memoria y favoritos de todos los tiempos, como sus paradigmáticos canelones, los caracoles y las albóndigas con sepia y gambas. Aquí manda la excelencia.

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Ca l'Isidre

  • Catalana
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ca l'Isidre
Ca l'Isidre

Historia

Uno de los templos de la cocina catalana de Barcelona, Ca l'Isidre es un referente gastronómico abierto en 1970 por Isidre Gironès —cocinero autodidacta— y Montserrat Salvó. Desde hace unos años, su hija, Núria —formada en cocina, repostería y sommellerie— ha tomado las riendas y ha seguido apostando por un servicio de quitarse el sombrero. La sala es territorio del maître José Millán.

Las paredes de Ca l’Isidre han visto desfilar a grandes personajes de la farándula del Paral·lel (fueron sus primeros clientes), famosos, políticos e incluso miembros de la familia real, todos atraídos por su excelencia culinaria y el calor del trato familiar. Por cierto, en una de esas paredes cuelga un Tàpies.

Carta

En la cocina se pueden encontrar platos emblemáticos de la gastronomía catalana —manitas de cerdo rellenas de butifarra y foie de pato, morro de bacalao a la plancha con alubias de Santa Pau— y española —callos a la madrileña, rabo de rape a la andaluza— con guiños a la francesa e italiana. Para convertir a cualquier reticente a las vísceras en un devoto, están los sesos de cordero con mantequilla negra y alcaparras. En verano, gazpacho y esqueixada.

Ca l’Isidre gira en torno al buen producto de temporada y de mercado. Núria pasa cada día por Santa Caterina y la Boqueria antes de llegar al trabajo.

Vinos

La carta de vinos es una de las más celebradas de Barcelona, con más de 300 referencias seleccionadas con criterio y pasión. Un sueño para los amantes del vino, que pueden encontrar desde grandes clásicos hasta perlas inesperadas, perfectamente armonizadas con la propuesta gastronómica del restaurante.

Precios

Calculad unos 80-100 euros por persona. Ofrecen menús de grupo a partir de 66 euros (sin incluir bebida). Sea cual sea el ticket, vale mucho la pena: es una experiencia gastronómica que, al menos una vez en la vida, hay que regalarse.

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Carlota Akaneya

  • Japonesa
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Carlota Akaneya
Carlota Akaneya
Foto: Carlota Akaneya

Esta es la barbacoa japonesa más reputada de la ciudad: le llevarán la carne y la podrá ir asando a su gusto, con una barbacoa de carbón vegetal incorporada en el centro de la mesa. Elija entre uno de los dos menús que ofrecen Akaneya, recomendado si es la primera vez que vaya; Hyōgo, si quiere ir más allá– y hará todo un descubrimiento. ¡Nada de pescado, solo carne! Fueron el primer sumibiyaki de Europa: un tipo de barbacoa casera con una parrilla de carbón vegetal, llamada shichirin, y que se refiere a cualquier comida asada sobre el sumi, el carbón vegetal. Es uno de los cuatro restaurantes en todo el Estado que ofrece ternera wagyu certificada.

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Casa Almirall

  • Bodegas
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Casa Almirall
Casa Almirall
©Scott Chasserot

Abierto en 1860, el propietario del Almirante quiso lucirse con la decoración de la taberna-bodega que era entonces: un mostrador de mármol italiano, muebles modernistas, puertas de madera y vidrieras enormes para ver a los peatones pasar por la calle de Joaquín Cuesta arriba y abajo. Tiene el mérito de haber aguantado años de tralla nocturna de muchas generaciones y de haber soportado cambios en un Raval siempre cambiado de pies a cabeza. Pese a que ya ha sido fichado por el turista con buen gusto, el Almirante será siempre un bar nuestro en el que nos miraremos con buenos ojos. Ya forma parte de la lista de locales emblemáticos de la ciudad.

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Dos Palillos

  • Cocina creativa
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Dos Palillos
Dos Palillos

La filosofía de la tapa impregna el alma de Dos Palillos, donde el chef Albert Raurich lidera una experiencia culinaria única que le ha valido una estrella Michelin. La fusión entre la cocina española y la oriental es su distintivo, representada por los palillos como herramienta común para degustar una amplia gama de sabores. En el interior y en la terraza, ofrecen
dos menús de degustación adaptados a la temporada, uno corto y otro largo, que es necesario reservar con antelación. En la entrada, el sake bar es un espacio para ocho comensales, sin reserva, desde el que Tamae Imachi transmite su gran conocimiento del mundo de los sakes. Encontrarás más de 40 referencias de sake Junmai, el prémium, que se pueden maridar con 'japoburgers', 'neosushis' y sashimis. 

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Dos Pebrots

  • Cocina creativa
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Dos Pebrots
Dos Pebrots

Raurich ha sido el líder de este espacio, pero ahora ha cedido protagonismo al Takeshi Somekawa y Adri de Pablo, jefe de cocina y sala de Dos Palillos del también ex-elBulli. Ahora, los tres siguen con la idea original del Dos Pimientos: interpretar recetas antiguas y captar la técnica y la mezcla de productos originales para después presentarlos en forma de tapa (nada que ver con las tapas convencionales). Transportan técnicas e ingredientes pasados en la actualidad y nos hacen descubrir todo un mundo que, de hecho, forma parte de nuestro legado culinario. Una reivindicación de la historia de la gastronomía, de nuestro recetario que puede hacerse a la carta, o con menú degustación.

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El Pachuco

  • Mexicana
  • Ciutat Vella
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El Pachuco
El Pachuco
Scott Chasserot

La historia

El chilango José Luis decidió que al Raval de 2011 le faltaba una taquería–mezcalería auténtica, popular y de barrio. Dicho y hecho. Se hizo con un local pequeño justo delante del antiguo monasterio benedictino de Sant Pau del Camp, ideó una carta corta de imprescindibles, seleccionó mezcales y tequilas sublimes y el resto ya es leyenda. El Pachuco no solo aparece en todas las listas de los mejores bares y restaurantes mexicanos de la ciudad, sino que, más de diez años después de abrir, las colas para entrar y devorar sus tacos siguen siendo descomunales. Casi por imperativo, abrió su segundo local: La Pachuca, en el Gòtic.

La comida

Podéis empezar por unos totopos caseros: guacamole, frijoles refritos o sus míticos nachos pachucos; cargados de queso, tinga, frijoles negros, guacamole, pico de gallo, jalapeños y una cantidad indecente de crema. Pesan 1 kg y cuestan 17,40 euros. La generosidad continúa con los tacos: unos 100 g por pieza porque, ya se sabe, taco que cierra no es taco. Podéis escoger entre carnitas (maciza de cerdo con chicharrón), chilorio (cerdo en salsa de chile ancho), tinga (pollo con salsa de jitomate y chile chipotle) y frijoles (con queso panela y crema). Más opciones: cinco tipos de quesadillas con guarnición de guacamole y pico de gallo, tres antojitos (sopes, chalupas o tostada de pollo) y casi una decena de platos vegetarianos (los más económicos). Si aún os queda hambre —cosa difícil—, hay dos postres: plátano macho frito o helado de vainilla con Kahlúa.

La bebida

La parte líquida está a la altura de la sólida. En la carta, un festival de micheladas, cervezas mexicanas, cócteles de fruta fresca, treinta y dos mezcales (Alipus, Bruxo, Danzants, Derrumbes, etc.) y veinte tequilas (Rudo, 1800, Alacrán, Cascahuín, Arraigo, etc.). Todos excepcionales y escogidos con muchísimo criterio. Ojo a sus redes sociales porque de vez en cuando organizan catas de mezcal.

El local

Es pequeño, con un par de mesas altas, barras en las paredes y estantes llenos de vírgenes de Guadalupe, catarinas, calaveras y fotos en blanco y negro. Como el espacio es reducido, la política de mesas es clara: quienes vayan solos o en pareja deben comer en la barra del servicio o en las laterales. Los grupos de tres a seis personas pueden ocupar mesa.

¡Importante!

No aceptan reservas ni pagos con tarjeta; solo efectivo.

Dirección

Sant Pau, 110 (Raval)

Cómo llegar

Metro: Paral·lel (L2, L3)

Horario

De lunes a domingo, de 13 a 2 h

Contacto

Web: elpachuco.bar

Instagram: @elpachucobcn

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En Ville

  • Barcelona
En Ville
En Ville

Con aspecto de agradabilísimo -precioso, más bien- bistrot francés, este restaurante en la parte noble del Raval ofrece cocina mediterránea con un fuerte toque italiano. Platos como el magret de pato con verduras de temporada tienen una fuerte identidad francesa, pero también se permiten divertimentos de fusión como un secreto ibérico a la brasa con chutney de pera y escama negra.

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Kabul

  • Afgana
  • El Raval
Kabul
Kabul
Foto: Kabul

Si vuestra carne favorita es el cordero, debéis ir a Kabul, uno de los pocos restaurantes afganos de la ciudad. Y os preguntaréis, ¿cómo es la gastronomía de allí? Pues es una mezcla de influencias de Asia Central, Oriente Medio y el subcontinente indio (kofta, kebab, pulao, tikka, naan, etc.), con platos de arroz, carne (sobre todo cordero y pollo), legumbres y verduras. Sabores aromáticos pero no excesivamente picantes, especias suaves, hierbas frescas y salsas a base de yogur.

Aquí podéis pedir a la carta, pero si vais en grupo, optad por el Afghani Mix Platter, una bandeja repleta de cordero (tierno y jugoso hasta el infinito), arroz, verduras y ensalada para compartir (130 euros para 6 personas, ¡una ganga!).

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L'Havana

  • Mediterránea
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
L'Havana
L'Havana
Scott Chasserot

L'Havana original abrió en 1876 y se traspasó en 1945. Manteniendo su nombre y el compromiso con la cocina casera y catalana, dos hermanas y su descendencia llevan con mucho cuidado esta casa de comidas, con una clientela fiel y un calor familiar que seduce a primera vista: luz cálida, una antigua cabina de teléfonos, una cocina casi a la vista y una barra. Si no te decides por ningún entrante, opta por el clásico combinado de L'Havana ('esqueixada', escalivada, ensaladilla, mejillones y buñuelo de bacalao). Si sois amantes de los buenos guisos, pedid las manitas de cerdo con setas, el fricandó, los callos o las albóndigas con sepia.

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Na Midona

Na Midona
Na Midona
Foto: Na Midona

De ambiente cálido y familiar, la carta de Na Mindona captura la esencia de la gastronomía mallorquina. Desde el 'tumbet' hasta la 'coca de trempó', pasando por las albóndigas y los caracoles, cada plato transporta a los auténticos sabores de la isla balear. Las deliciosas ensaimadas, originarias de Algaida, el pueblo de una de las propietarias, son solo un ejemplo de los productos artesanales que ofrecen. También destacan el 'camaiot' y la 'carn-i-xulla', así como bebidas autóctonas como el licor de almendra, el palo y la cassalla Tres Caires.

Además, durante las fiestas de Sant Antoni y Sant Honorat, preparan espinagadas picantes, siguiendo la tradición de Sa Pobla. Una embajada única de 'sa Roqueta' en el Raval.

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Moebius Bar

  • Coctelerías
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Moebius Bar
Moebius Bar
Foto: Ricardo Voss

El clásico bar Manchester Raval, que durante diez años se dedicó al indie y postpunk inglés, cerró en junio de 2024. Pero hemos tenido suerte de que pocos meses después abrió el Bar Moebius. Ésta es la criatura del arquitecto interiorista chileno Ricardo Voss, que tiene las mismas intenciones que su paisano Pablo Neruda: la de hacer que el bar sea la parte más importante de casa porque se reúnen los amigos.

Voss también es propietario del inenarrable La Cobra, una amistosa coctelería-antro ravalero. Y si allí optó por hacer un homenaje a los gabinetes de curiosidades, al terror victoriano y a los 'Freaks' de Tod Browning, en Moebius deja vía libre a su otra gran pasión, la ciencia ficción. Moebius –sí, en homenaje al genial autor de cómic francés– destila 'Blade Runner' por cuatro lados: una barra transparente con luces de neón de efecto infinito, hileras de televisores-ojo que te miran... ¡Incluso un ventilador holográfico! Por si fuera poco, dispone de una carta de coctelería propia, la mar de conseguida, y de un escenario donde siempre que pueda quiere "que pasen cosas aunque sea de forma discontinua". Un viernes noche te puedes encontrar una actuación de burlesque, un concierto en pequeño formato o una exposición de Janice Velasco, una cirujana que hace arte con radiografías. ¡Queremos más bares así! Caseros y de apasionado buen gusto. 

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Pötstot Fortuny

  • Vegana
  • El Raval
Pötstot Fortuny
Pötstot Fortuny
Foto: Pötstot Fortuny

Inaugurado en 2025 en el mismo local que durante 35 años fue el restaurante de menús vegetarianos L’Hortet, el segundo establecimiento Pötstot ofrece la misma carta vegana, sin gluten ni lactosa que su hermano mayor del Eixample. La idea es muy sencilla: que todo el mundo pueda pedirlo todo.

Solo trabajan con ingredientes de primera calidad y de temporada para elaborar tapas, ensaladas, tortillas, cremas, arroces, polenta, quinoa, albóndigas, hamburguesas y lasaña. Y, para beber, kombuchas, cervezas sin gluten, vinos y cavas veganos. La oferta está muy cuidada; algunos ejemplos son el canelón de láminas de arroz con bechamel de soja y trufa y los arroces potenciados por una veganesa deliciosa.

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Quim de la Boqueria

  • Catalana
  • El Raval
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Quim de la Boqueria
Quim de la Boqueria
© Scott Chasserot

Ocupa una parada del mercado de la Boqueria, pero se le puede considerar uno de los mejores restaurantes de Barcelona. Normalmente está petado, pero no desfallezcáis e intentad conseguir uno de los taburetes. Ahora que está tan de moda sobredimensionar restaurantes y que muchos establecimientos decepcionan a causa de las expectativas hinchadas, un rincón como El Quim de la Boqueria tiene un valor aún mayor: la comida es tan buena que incluso supera lo que te esperas. La conjunción de buen producto y pasión pueden crear platos sublimes a priori sencillos, como unos huevos fritos con setas, una cola de toro, una capipota y un pescado frito. Historia de la ciudad. 

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Suculent Restaurant

  • Bares de tapas
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Suculent Restaurant
Suculent Restaurant
© Maria Dias

Ya hace tiempo que el Suculent superó la etapa de casa de comidas de alta cocina. En su nueva transformación, el chef Toni Romero toma las riendas y refunda el local a gran escala. Con carta de platillos y aperitivos, en la oferta campan dos menús degustación impresionantes que repasan los clásicos de la casa y las nuevas creaciones de un chef más en forma que nunca, ya que desde la modestia de un precio competitivo ha conseguido situarse en el listado de los mejores cocineros del mundo (actualmente ocupa la 83ª posición de The Best Chefs Awards). Un chef y un restaurante especiales, que proponen completar cualquier menú con caviar Beluga o dos platos bien curiosos: erizo con royale de setas o consomé de liebre al armañac.  

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