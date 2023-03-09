Time Out dice

Una taberna veneciana que reivindica la cocina italiana más allá del binomio pasta (más salsa) y pizza. Porque... ¿sabéis que en la gastronomía italiana hay más vida? Al lado de la Boquería, Bacaro quiere demostrarlo. Es evidente que aquí los ingredientes están seleccionadísimos, no podría ser de otra forma: están a cuatro pasos del mercado. Sardinas 'in saor', un escabeche algo dulce: ¡una delicia! ¡Pulpitos 'alla Luciana', exquisitos! Lo mejor que podéis hacer para acompañarlo es serviros una copa de prosecco y charlar con su chef, un Marco Lecis que no para. Marco mismo o quizás el vino animará la comida, y uno u otro redondeará el placer de disfrutar de la maravillosa cocina veneciana con cara y ojos de este restaurante del Raval.