Time Out dice

La carta de este restaurante acogedor y familiar es un compendio de lo mejor de la riqueza gastronómica de Mallorca: tombet, coca de trempó, pilotes, caracoles con hierbas aromáticas, frit mallorquín... Las ensaimadas son de Algaida, el pueblo de una de las propietarias, y también se llevan un 'camallot' (un embutido delicioso típico de las islas) y una 'carn-i-xulla' sensacional, y bebidas autóctonas como el licor de almendra, palo y cassalla Tres Caires. Por las festividades de Sant Antoni y Sant Honorat hacen 'espinagades' (panadas de espinacas) algo picantes, como en Sa Pobla. Ya hace diez años que Na Midona es la embajada de 'sa roqueta' en el barrio del Raval.