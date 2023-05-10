Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Na Mindona
    Foto: Maria Dias | Na Mindona
    PreviousNext
    /2
  2. Na Mindona
    Foto: Maria Dias | Na Mindona
    PreviousNext
    /2

Reseña

Na Mindona

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • El Raval
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Publicidad

Time Out dice

La carta de este restaurante acogedor y familiar es un compendio de lo mejor de la riqueza gastronómica de Mallorca: tombet, coca de trempó, pilotes, caracoles con hierbas aromáticas, frit mallorquín... Las ensaimadas son de Algaida, el pueblo de una de las propietarias, y también se llevan un 'camallot' (un embutido delicioso típico de las islas) y una 'carn-i-xulla' sensacional, y bebidas autóctonas como el licor de almendra, palo y cassalla Tres Caires. Por las festividades de Sant Antoni y Sant Honorat hacen 'espinagades' (panadas de espinacas) algo picantes, como en Sa Pobla. Ya hace diez años que Na Midona es la embajada de 'sa roqueta' en el barrio del Raval.

Detalles

Dirección
Carrer de la Riereta, 8
Barcelona
08001
Horas de apertura
De ma. a vi. de 20 a 23.30 h. Sá. de 13 a 17 h y de 20 a 23.30 h.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.