Time Out dice

Si corréis por el centro de L'Hospitalet, tenéis el gusanillo en el estómago pero no os queréis empachar, tenéis que ir a Cabut del Centre. Pintxos fríos como el de ensalada de bogavante y cangrejo, calientes como el de butifarra esparracada con setas y pan de coca o el de chorizo criollo con huevo de codorniz, y tapas para compartir, tentadoras y contundentes, que van de lo clásico –cazón en adobo– a tentaciones como croquetas de cerdo asado y deshilachado.

Si os entra hambre y cambiáis de opinión, no sufráis: también hay platos enteros, como capipota, rabo de buey y otros platos más potentes. No os olvidéis de preguntar por las sugerencias fuera de carta; suelen ser platos de taberna que miran hacia el sur, difíciles de ver por aquí, como unas tortillitas de camarón, chicharrón de Cádiz o unos huevos rotos con gambas al ajillo que pueden ser una grata sorpresa. Preguntad por los vinos: tienen una buena selección. El local tiene terraza, pero a menudo cuesta encontrar sitio debido a una relación calidad-precio de lo más óptima.