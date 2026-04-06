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Barcelona

  1. Cabut del Centre, l'Hospitalet
    Foto: Cabut del Centre | Cabut del Centre, l'Hospitalet
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  2. Cabut del Centre, l'Hospitalet
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  3. Cabut del Centre, l'Hospitalet
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Reseña

Cabut del Centre

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Time Out dice

Si corréis por el centro de L'Hospitalet, tenéis el gusanillo en el estómago pero no os queréis empachar, tenéis que ir a Cabut del Centre. Pintxos fríos como el de ensalada de bogavante y cangrejo, calientes como el de butifarra esparracada con setas y pan de coca o el de chorizo criollo con huevo de codorniz, y tapas para compartir, tentadoras y contundentes, que van de lo clásico –cazón en adobo– a tentaciones como croquetas de cerdo asado y deshilachado.

Si os entra hambre y cambiáis de opinión, no sufráis: también hay platos enteros, como capipota, rabo de buey y otros platos más potentes. No os olvidéis de preguntar por las sugerencias fuera de carta; suelen ser platos de taberna que miran hacia el sur, difíciles de ver por aquí, como unas tortillitas de camarón, chicharrón de Cádiz o unos huevos rotos con gambas al ajillo que pueden ser una grata sorpresa. Preguntad por los vinos: tienen una buena selección. El local tiene terraza, pero a menudo cuesta encontrar sitio debido a una relación calidad-precio de lo más óptima. 

Detalles

Dirección
Santa Anna, 12
L'Hospitalet de Llobregat
08901
Transporte
M: L'Hospitalet-Av. Carrilet
Horas de apertura
Dc. a Dv. de 9:30 a 22 h. Ds. de 10:30 a 22 h. Dg. de 10:30 a 17 h. Dl. i Dt. tancat.
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