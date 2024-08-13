Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Interior de Cafè Chico
Foto: Cafè Chico | Cafè Chico

Reseña

Cafè Chico (CERRADO)

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Cafeterías
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

El nombre no engaña. El local es minúsculo, sí, pero el café de especialidad que sirven de Atmans Coffee es superlativo. Té macha de Toto Organics, un par o tres cervezas especiales y, de vez en cuando, happy hour por la tarde con cócteles de base cafetera. Para tomar un bocado, la pastelería básica; croissants (maravilloso el de pistachos y avellanas), brownies, galletas, bizcochos, bikinis y también 'pão de queijo'; una bolita de bollo rellena con queso y horneada típica de Brasil. Chico, el propietario, es originario de ahí. Fuera, un par de taburetes y un barril. Dentro, alicatado blanco, una barra pequeña de madera y tres micromesas de pared. Pese a haber abierto hace poco tiempo, cuenta ya con una base sólida de asiduos del barrio. Lejos del centro y de la turistificación; precios de barrio.

Detalles

Dirección
Navas de Tolosa, 320
Barcelona
Barcelona
08027
Transporte
Navas (M: L1)
Precio
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.