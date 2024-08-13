Time Out dice

El nombre no engaña. El local es minúsculo, sí, pero el café de especialidad que sirven de Atmans Coffee es superlativo. Té macha de Toto Organics, un par o tres cervezas especiales y, de vez en cuando, happy hour por la tarde con cócteles de base cafetera. Para tomar un bocado, la pastelería básica; croissants (maravilloso el de pistachos y avellanas), brownies, galletas, bizcochos, bikinis y también 'pão de queijo'; una bolita de bollo rellena con queso y horneada típica de Brasil. Chico, el propietario, es originario de ahí. Fuera, un par de taburetes y un barril. Dentro, alicatado blanco, una barra pequeña de madera y tres micromesas de pared. Pese a haber abierto hace poco tiempo, cuenta ya con una base sólida de asiduos del barrio. Lejos del centro y de la turistificación; precios de barrio.