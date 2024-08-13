[category]
[title]
Reseña
El nombre no engaña. El local es minúsculo, sí, pero el café de especialidad que sirven de Atmans Coffee es superlativo. Té macha de Toto Organics, un par o tres cervezas especiales y, de vez en cuando, happy hour por la tarde con cócteles de base cafetera. Para tomar un bocado, la pastelería básica; croissants (maravilloso el de pistachos y avellanas), brownies, galletas, bizcochos, bikinis y también 'pão de queijo'; una bolita de bollo rellena con queso y horneada típica de Brasil. Chico, el propietario, es originario de ahí. Fuera, un par de taburetes y un barril. Dentro, alicatado blanco, una barra pequeña de madera y tres micromesas de pared. Pese a haber abierto hace poco tiempo, cuenta ya con una base sólida de asiduos del barrio. Lejos del centro y de la turistificación; precios de barrio.
[category]
[title]
Discover Time Out original video