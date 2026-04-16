Celler 1912

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Reseña
No hay ninguna certeza de que esta bodega del centro histórico de L’Hospitalet, situada en una calle tranquila junto al mercado del Centre, abriera exactamente en 1912 (los archivos que podrían demostrarlo se quemaron), pero que hace más de cien años que funciona nadie lo duda. Aquí se puede comprar vino, cava, licores y vermut y llenar la panza con un excelente surtido de encurtidos y conservas.
Quizás son las banderillas y las gildas que prepara Oliver, el dueño, lo que más fama le ha dado, pero no paséis por alto las anchoas, compradas en salazón en L’Escala y desaladas artesanalmente. La bodega conserva todo el encanto: botas de vino, pizarra, un mostrador generoso y estanterías llenas hasta arriba de botellas.
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