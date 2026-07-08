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Celler Panotxa
Foto: Celler Panotxa | Celler Panotxa

Celler Panotxa

  • Bares y pubs | Bodegas
  • El Clot
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Celler Panotxa nació cuando el histórico Celler Ca la Paqui bajó la persiana por jubilación, a finales de 2019. El relevo lo tomaron David Huerta, cliente habitual y vecino del barrio, y Sandra Agudelo. Su intención era conservar la esencia del local, pero la pasión de David por el rock y el heavy metal acabó imponiéndose: murales, pósteres, muñecos, vinilos, fotografías firmadas, todo tipo de memorabilia y una banda sonora que va de Kortatu a Obús y de Metallica a AC/DC, siempre a un volumen prudente. En tiempos de reguetón, ritmos latinos y música urbana, Panotxa es la resistencia.

En la barra encontraréis tapas clásicas, pinchos, quesos, embutidos, conservas de calidad y platillos más refinados, como las navajas con emulsión de sus jugos o el bacalao con perlas de limón y olivada. La carta de vinos, cavas y champanes es excelente, y el vermut se elabora exclusivamente para la casa. En el interior, tres barricas hacen las veces de mesa; en el exterior, una terraza siempre muy cotizada.

Detalles

Dirección
Sant Joan de Malta, 53
Barcelona
08018
Transporte
M: Clot (L1, L2)
Precio
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