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Club Petanca Carmel
Foto: Club Petanca Carmel | Club Petanca Carmel

Club Petanca Carmel

  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Horta - Guinardó
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Justo a las faldas del Turó de la Rovira, en el distrito de Horta-Guinardó, se encuentra el club de petanca del Carmel. ¿Las bolas y el boliche no son lo vuestro? No pasa nada. La entidad cuenta con un bar con una enorme terraza, una carpa y banderines de plástico. ¿Os suena a fiestas de pueblo? No vais desencaminados.

Coged mesa porque aquí en verano estaréis de lujo con una cervecita, un vermut, una tapa de patatas bravas, otra de boquerones, otra de calamares rebozados o una tabla de quesos. Lo mejor de todo es que no es un club exclusivo. Todo el mundo es bienvenido: “petanqueros” y “no petanqueros”, carmelitas y no carmelitas.

Detalles

Dirección
Gran Vista, 27
Barcelona
08032
Transporte
M: El Carmel
Horas de apertura
De lu. a vi. de 9 a 22 h. Sá. y do. de 9 a 24 h
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