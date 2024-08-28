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Barcelona

Façana de Copitas Bar Bistro
Foto: Copitas Bar Bistro | Copitas Bar Bistro

Reseña

Copitas Bar Bistro

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Queridos francófilos barceloneses, 'écoutez-nous': cerca de la Sagrada Família hay un bar esquinero con terraza que fácilmente se puede convertir en uno de vuestros lugares preferidos. En Copitas la cosa va de vinos franceses, sin excluir alguna referencia española; tablas de quesos de denominación gálica y fabricación artesanal; embutidos de cerdo, jabalí, ciervo, conojo y pato del otro lado de los Pirineos; platos de foie-gras y 'rillettes' de pato u ganso, y ostras (solo jueves, viernes y sábados). Si el cuerpo os pide algo caliente, tenéis tostadas de queso fundido, mini-fondues y 'raclettes'. No es un bar de gente estirada, nada de chovinismo. Es un barecito francés de barrio, y es precisamente aquí donde reside su éxito. Los fines de semana es complicado encontrar mesa. Mejor reservad.

Detalles

Dirección
Rosselló, 473
Barcelona
Barcelona
08025
Transporte
Sagrada Família (M: L2, L5)
Precio
Horas de apertura
De dm. a ds. de 18 a 1 h.
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