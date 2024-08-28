Copitas Bar Bistro

Time Out dice

Queridos francófilos barceloneses, 'écoutez-nous': cerca de la Sagrada Família hay un bar esquinero con terraza que fácilmente se puede convertir en uno de vuestros lugares preferidos. En Copitas la cosa va de vinos franceses, sin excluir alguna referencia española; tablas de quesos de denominación gálica y fabricación artesanal; embutidos de cerdo, jabalí, ciervo, conojo y pato del otro lado de los Pirineos; platos de foie-gras y 'rillettes' de pato u ganso, y ostras (solo jueves, viernes y sábados). Si el cuerpo os pide algo caliente, tenéis tostadas de queso fundido, mini-fondues y 'raclettes'. No es un bar de gente estirada, nada de chovinismo. Es un barecito francés de barrio, y es precisamente aquí donde reside su éxito. Los fines de semana es complicado encontrar mesa. Mejor reservad.