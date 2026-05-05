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Barcelona

  1. El Cau del Vermut
    Foto: Jaume Muñoz | El Cau del Vermut
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  2. El Cau del Vermut
    Foto: Jaume Muñoz | El Cau del Vermut
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  3. El Cau del Vermut
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Reseña

El Cau del Vermut

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Reservar online
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Verònica Puig y Gustavo González, emprendedores enamorados de la tapa casera y el buen vermut, reinan en un bar restaurante con "una cocina de tapa casera, donde el 90% está hecho a mano", explica ella. Y desde 2019 han establecido tapas clásicas: como la bomba de L'Hospitalet –melosa, picante, sin empanar– y los boquerones de la casa, marinados con aceite de oliva, lima y mandarina.

Hay otras especialidades más contundentes y tradicionales, como un torrezno sensacional y unas albóndigas con sepia de manual. También tienen un rincón vegano con falafel de lentejas con tzatziki y pinchos con seitán y sobrasada veganos, con la mayoría de las elaboraciones preparadas desde cero (¡esto incluye las croquetas!). La bodega es cosa de González, ¡un loco del vermut que ha conseguido reunir más de cien referencias de aperitivos en la carta! Y ojo, que tienen unas cartas de vermut con casillas para marcar, que la clientela se puede llevar a casa para ampliar así su cultura vermutera.

Detalles

Dirección
Santa Eulàlia, 7-11
L'Hospitalet de Llobregat
08902
Transporte
M: Santa Eulàlia
Horas de apertura
Mié. y Ju. de 19 a 23 h. Vi. de 19 a 24 h. Sá. de 12 a 16 h y de 19 a 24 h. Do. de 12 a 16 h. Lu. y Ma. cerrado.
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