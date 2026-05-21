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Barcelona

El Pernilet d'Horta
Foto: El Pernilet d'Horta | El Pernilet d'Horta

El Pernilet d'Horta

  • Bares y pubs
  • Horta - Guinardó
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

De establecimientos como El Pernilet d’Horta, en el centro de la ciudad, ya quedan muy pocos. Esta charcutería de barrio, con clientela fiel de toda la vida, dispone de un espacio de degustación con una decena de mesas, ideales para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos de quesos y embutidos de primera o un pincho de tortilla con el café que el cuerpo pida.

Antes de comer, nada mejor que una cañita de barril, un vino o un vermut, acompañado de un aperitivo de anchoas, ibéricos, pinchos, caracoles a la llauna o algún platito de temporada para ir haciendo base.

Aunque no abren los domingos, el sábado es la ocasión perfecta para pasarse y comprar todo lo necesario para preparar un buen vermut en casa al día siguiente.

Detalles

Dirección
Pg. Maragall, 396
Barcelona
08031
Transporte
M: Horta (L5) y Vilapicina (L5)
Horas de apertura
De lu. a sá. de 8.30 a 14 h y de 17 a 22.30 h
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