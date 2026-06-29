Time Out dice

Según la BCN Coffee Guide, en Poblenou hay unas setenta cafeterías de especialidad. En la mayoría, un café con leche supera los 2,50 euros, y lo más habitual es pagar entre 2,70 y 3 euros. Entropia destaca porque, en pleno epicentro del café bueno, minimalista y a menudo caro de Barcelona, sirve un excelente café con leche de especialidad por solo 2,20 euros.

Además, atienden en catalán, un detalle que puede parecer menor, pero que cada vez es más difícil de encontrar en un barrio donde el comercio pensado para los vecinos va desapareciendo. La relación calidad-precio es magnífica y trabajan con café de Syra. Y aún hay otra buena idea: si llevas un libro que ya no quieras —novela o ensayo, en catalán o en castellano—, puedes intercambiarlo por un café.

Al frente están Bernat Farrero y Jordi Romero, fundadores del unicornio tecnológico Factorial, que a través de la incubadora Itnig han creado un ecosistema de cafeterías y espacios de coworking en Poblenou.