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Es Bandoler
Foto: Es Bandoler | Es Bandoler

Es Bandoler

  • Bares y pubs | Taberna
  • Horta - Guinardó
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

Esta taberna desordenada y caótica de Horta juega con la tríada de los embutidos ibéricos, los quesos y los patés caseros. Lo hace en un pequeño local sobresaturado de información que combina carteles antiguos, jamones colgados del techo, libros incunables y relojes de otros milenios. Las botellas de vino sobre las estanterías, por su parte, funcionan como una biblioteca de sabores madurados que despiertan la curiosidad de cualquier amante del vino.

Sobre manteles de papel de cuadros se despliegan tapas contundentes en platos de colores llamativos, como albóndigas, tortilla de patatas y, especialmente, unas patatas a la murciana —con chorizo, pimentón, morcilla y cebolla— que cuentan con muchos adeptos.

No es un espacio para todo el mundo, pero tiene mucha personalidad.

Detalles

Dirección
Santes Creus, 13
Barcelona
08031
Transporte
M: Horta (L5) i Vilapicina (L5)
Horas de apertura
De lu. a do. de 20 a 24 h
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