Homo Sibaris

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  • Bares y pubs | Cervecerías artesanas
  • Sants - Montjuïc
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Si miramos atrás, Guillem Laporta fue uno de los grandes impulsores, pedagogos y activistas de la revolución de la cerveza artesana en la ciudad y, especialmente, en el barrio de Sants. El local de la plaza Osca, a medio camino entre tienda especializada y bar, cuenta con una magnífica terraza donde encontrar sitio no siempre es fácil. Si no tenéis claro qué pedir, Guillem siempre está dispuesto a haceros probar alguna cerveza para ayudaros a encontrar la que más os encaje.

Para acompañar la cerveza y evitar beber con el estómago vacío, encontraréis una carta breve con tapas clásicas y tablas de quesos. Es una de las cervecerías más acogedoras de Barcelona, con ambiente de barrio y cero postureo.

Detalles

Dirección
Plaça d'Osca, 3
Barcelona
08014
Transporte
Plaça de Sants (M: L1, L5)
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