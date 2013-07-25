Homo Sibaris

Time Out dice

Si miramos atrás, Guillem Laporta fue uno de los grandes impulsores, pedagogos y activistas de la revolución de la cerveza artesana en la ciudad y, especialmente, en el barrio de Sants. El local de la plaza Osca, a medio camino entre tienda especializada y bar, cuenta con una magnífica terraza donde encontrar sitio no siempre es fácil. Si no tenéis claro qué pedir, Guillem siempre está dispuesto a haceros probar alguna cerveza para ayudaros a encontrar la que más os encaje.

Para acompañar la cerveza y evitar beber con el estómago vacío, encontraréis una carta breve con tapas clásicas y tablas de quesos. Es una de las cervecerías más acogedoras de Barcelona, con ambiente de barrio y cero postureo.