Time Out dice

Primera lección de colombiano coloquial: “traga” significa “enamoramiento intenso”. Y justamente eso es lo que os puede pasar en este pequeño restaurante de Badal dedicado a la 'street food' de Medellín: os enamoraréis de su comida mientras la devoráis.

Las dueñas —Sara Gomez, Laura Velez y Laura Gomez— son tan generosas como su carta: un par de entrantes, seis tipos de hamburguesas, ocho 'hot dogs', ocho arepas y siete variedades de patatas fritas. ¿Y las raciones? Más que abundantes.

La clientela, cada vez más numerosa, se deleita con el famoso 'perro Traga', un bocadillo de pan brioche relleno de salchicha Frankfurt, ensalada, cebolla caramelizada, patatas paja, bacon, huevo de codorniz, queso y una irresistible salsa de piña. También triunfa la 'perra bebé', una versión similar pero sin la salchicha, y la hamburguesa 'chimbita', con 200 gramos de suculenta carne de ternera, ensalada, queso, bacon, cebolla caramelizada, patatas paja, huevo de codorniz y tomate.

Las tardes, noches y madrugadas de viernes a domingo cuentan con el menú tardeo: por 16 euros, puedes elegir entre tres primeros, tres segundos, postre y un refresco. Además, ¡no olvides preguntar por el plato de temporada! Cuando fuimos en pleno invierno, era un plato de 'maicitios': una contundente combinación de granos de maíz dulce, salsa cremosa de tres quesos, panceta crujiente y pollo deshilachado.

Todo lo que ofrecen estas chicas es casero; desde las hamburguesas, hechas diariamente con carne de calidad de proveedores locales, hasta las salsas. Nada de congelados, porque, como dicen ellas, “o se come bien o no se come”.

Para acompañar la comida, refrescos, cervezas —tanto nacionales como colombianas— y la joya de la casa: la limonada de coco.