Time Out dice

Yas y Álex son los propietarios de esta charcutería con espacio de degustación. Gente de morro fino, este es vuestro lugar. Productos artesanos, quesos, ibéricos y embutidos de nivel. Como platos estrella, por aclamación popular, las alcachofas con cecina y foie-gras semicocido y el cachopo de asado de carrillera de ternera, relleno de cecina y queso y napado con su propio jugo. Venden carne de la buena, pero también la saben cocinar de manera excelente: véanse también sus costillas de cerdo ibérico, cocinadas durante 12 horas a baja temperatura y maceradas con fondo cárnico selecto.

También encontraréis clásicos como las bravas, pero el dúo las prepara con alioli de albahaca, sofrito picante y alioli de ñora y pimentón ahumado, y creaciones originales como el carpaccio de pulpo y capipota. La carta de vermuts, vinos y cervezas va en consonancia con lo que sale de la cocina, así que dejaos aconsejar.