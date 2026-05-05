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Barcelona

Mary Pickford
Foto: Mary Pickford | Mary Pickford

Reseña

Mary Pickford

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Coctelerías
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Como ¿cantaba? Johnny Rotten de los Pistols: ¿no habéis tenido nunca la sensación de que os toman el pelo? En el mundo del cóctel barcelonés, hemos pasado de las ensaladas flotando en ginebra a los cóctels que van a pilas y a clásicos a 15 euros según quién te sacuda el negroni. La Mary Pickford es una coctelería clásica y elegante, mármol claro y madera oscura, rincones tranquilos y jazz y blues de fondo. No hay cambios de estado físico en la copa, ni humo ni electricidad (ni hordas de turistas mixológicos con camisetas irónicas de heavy metal que bailan sobre la barra).

Todos los cócteles, tragos clásicos muy bien hechos, tienen un precio que si lo comparas con las casas homólogas en Barcelona, es un regalo. Con un buen whisky sour en la mano, nos preguntamos si en lugar de tener una visión equivocada de la realidad, lo que tenemos en Barcelona no es una realidad equivocada. Y el ambiente es el de calma de una coctelería de la vieja escuela, con una buena barra para beber solo, y mesitas en rincones acogedores que puntúan toda la estancia. También podéis pedir una buena cerveza artesana, la carta está llena de ellas.

Detalles

Dirección
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 246
L'Hospitalet de Llobregat
08901
Transporte
M: Avinguda Carrilet
Horas de apertura
Mié. y Ju. de 19 a 2 h. Vi. y Sá. de 19 a 3 h. Do. de 12 a 16 h. Lu. y Ma. cerrado.
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