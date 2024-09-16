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Barcelona

Interior de Pepa Bar a Vins
Foto: Pepa Bar a Vins | Pepa Bar a Vins

Reseña

Pepa Bar a Vins

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Antigua librería convertida en gastro bar. Es decir, en las estanterías donde antes había libros ahora hay botellas de vino natural y ecológico, mayoritariamente de bodegas catalanas. De atmósfera íntima y con un punto romántico, en el fondo del local veréis la cocina abierta que avisa de que la comida aquí no es una tontería. Unos ejemplos; boquerones fritos con encurtidos, tortilla abierta de alcachofas, corvina con alubias de Santa Pau y steak tartar con champiñones y tequila. Organizan catas con maridaje de tapas con regularidad. Tiene terraza.

Detalles

Dirección
Aribau, 41
Barcelona
Barcelona
08011
Transporte
Universitat (M: L1, L2)
Precio
Horas de apertura
De ma. a ju. de 18 a 24 h. Vi. de 13.30 a 15.30 y de 19 a 24 h. Sá. de 13.30 a 0.30 h.
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