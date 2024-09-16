Time Out dice

Antigua librería convertida en gastro bar. Es decir, en las estanterías donde antes había libros ahora hay botellas de vino natural y ecológico, mayoritariamente de bodegas catalanas. De atmósfera íntima y con un punto romántico, en el fondo del local veréis la cocina abierta que avisa de que la comida aquí no es una tontería. Unos ejemplos; boquerones fritos con encurtidos, tortilla abierta de alcachofas, corvina con alubias de Santa Pau y steak tartar con champiñones y tequila. Organizan catas con maridaje de tapas con regularidad. Tiene terraza.