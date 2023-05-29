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Trash Talk
Foto: Trash Talk | Trash Talk

Trash Talk

  • Bares y pubs
  • El Poblenou
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Y la combinación ganadora en el Poblenou es… un puñado de tapas (patacones, quesadillas…), otro de bocadillos deluxe, cócteles de autor y hip hop noventero. ¡Felicidades, Trash Talk! En cinco años se han hecho con una clientela fiel que mataría por uno de sus bocadillos.

Por ejemplo, por el sándwich de pan de payés, carne deshilachada, queso suizo, cebolla caramelizada y mayonesa de mostaza. Seguro que también matarían por una michelada o un cóctel con carácter como el Espresso Margheriti (vodka, café, Montenegro, licor de café y caramelo salado).

Tienen opciones vegetarianas y cócteles sin alcohol. Puede pasar que acabéis la comida bailando con los comensales de la mesa de al lado. Con terraza. 

Detalles

Dirección
Pere IV, 244
Barcelona
08005
Transporte
Poblenou (M:L4)
Precio
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